arXiv: обнаружен теплый двойник Сатурна в системе TOI-4994

Международная группа астрономов при участии специалистов из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики подтвердила открытие двойника Сатурна TOI-4994 b, обнаруженной с помощью спутника НАСА TESS. Это открытие, основанное на анализе транзитных данных, опубликовано на сервере препринтов arXiv.

TOI-4994 b представляет собой теплую экзопланету, радиус которой составляет около 0,76 радиуса Юпитера, а масса равна 0,28 массы Юпитера. Экзопланета расположена на расстоянии около 1079 световых лет от Земли и обращается вокруг звезды G-типа, сходной по размеру и массе с Солнцем. Ее орбита проходит на расстоянии 0,15 астрономической единицы от звезды, что приводит к равновесной температуре около 717,6 кельвинов.

Для подтверждения транзитного сигнала использовались данные спутника TESS, который фиксирует изменения яркости звезд, вызванные прохождением планет по диску звезды. Масса и плотность TOI-4994 b, равная 0,78 грамма на кубический сантиметр, делают ее похожей на Сатурн. Планета обращается вокруг своей звезды каждые 21,5 дня, что классифицирует ее как теплую экзопланету типа Сатурна. Подобные планеты редки, так как на сегодняшний день их открыто менее 20, что делает TOI-4994 b важным объектом для изучения.

Родительская звезда TOI-4994, также известная как TIC 277128619, обладает радиусом около 1,05 радиуса Солнца, а ее масса сопоставима с солнечной. Возраст звезды оценивается в 6,3 миллиарда лет, эффективная температура составляет 5640 кельвинов, а металличность достигает 0,165, что свидетельствует о возможной богатой истории формирования системы.