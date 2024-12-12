Швеция решила направить более тысячи военных на нужды НАТО

Риксдаг: Швеция направит 1200 военных на нужды НАТО в 2025 году

Парламент Швеции поддержал предложение правительства страны направить более тысячи военных на нужды НАТО в 2025 году. Об этом сообщается на сайте Риксдага.

Шведские силы будут предоставлены альянсу до 31 декабря 2025 года. Уточняется, что они будут состоять из наземных подразделений, сил специального назначения и десантных подразделений численностью не более 1200 человек, а также включать шесть кораблей и до 24 самолетов. Целью данного решения является внесение вклада в коллективное сдерживание и оборону НАТО в Североатлантическом регионе, отметили в шведском парламенте.

Ранее сообщалось, что Швеция возглавит командование базой НАТО в Лапландии на севере Финляндии вблизи границ России. Стокгольм будет нести ответственность за руководство базой и управление войсками, указал источник.