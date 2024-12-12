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14:01, 12 декабря 2024Мир

Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине

Си Цзиньпин: необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации вокруг конфликта на Украине. К этому призвал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости.

«По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий и недопущении подливания сторонами масла в огонь», — отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время следует «продвигать скорейшую разрядку ситуации». Он заверил, что Китай продолжит работать «над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса» совместно с международным сообществом. По его словам, Пекин также останется верен своей последовательной позиции по украинскому конфликту.

Медведев встретился с Си Цзиньпином в ходе официального двухдневного визита в Пекин. Зампред Совбеза привез председателю КНР личное послание от президента России Владимира Путина, его содержание остается приватным и закрытым.

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