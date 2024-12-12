Стало известно о следах крови трех людей на рубашке обвиняемого в расправе над Тальковым

На рубашке обвиняемого в убийстве Талькова обнаружены следы крови трех человек

На рубашке концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, обвиняемого в расправе над музыкантом, были обнаружены следы крови трех человек. Об этом сообщила судмедэксперт Ирина Исакова, пишет РЕН ТВ.

Исакова проводила экспертизу рубашки после расправы над певцом и сохранила вырезы. Она считает, что пятна на правом рукаве — кровь Талькова, другие следы принадлежат охраннику певицы Азизы Игорю Малахову, а вот кто был третьим человеком, чья кровь обнаружилась на рубашке, не уточняется.

Ранее певица Азиза приехала в суд Санкт-Петербурга в качестве свидетеля по делу о расправе над Игорем Тальковым. Певица считает, что можно было избежать трагедии. Участникам конфликта нужно было быть дипломатичнее.

В июле Следственный комитет России объявил о завершении следствия по событиям 33-летней давности. По версии следствия, за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» вспыхнул конфликт из-за очередности выступления Талькова и Азизы — тогда концертный директор Валерий Шляфман выстрелил в охранника певицы, но попал в своего «подопечного».

Среди 150 свидетелей по делу оказалось множество знаменитостей, в том числе Олег Газманов, Игорь Николаев, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита. 13 ноября показания по делу в суде дала певица Наташа Королева (настоящее имя — Наталия Порывай).