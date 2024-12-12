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10:57, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Трамп назначил главой «Голоса Америки» выступавшую против помощи Украине журналистку

Трамп назначил ведущую Кари Лейк главой компании «Голос Америки»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Caitlin O'Hara / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп назначил главой радиовещательной компании «Голос Америки» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) журналистку и ведущую Кари Лейк. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Лейк сможет транслировать американские ценности независимости и свободы по всему миру. Он подчеркнул, что этим компания будет отличаться от «фейковых новостных изданий, распространяющих ложь».

В марте Лейк выступила против помощи США Украине, назвав ее «вливанием денег в бесконечную войну». Она выразила мнение, что, если Трамп придет к власти в Соединенных Штатах, российско-украинский конфликт быстро завершится.

Лейк более 30 лет работала ведущей новостей в американском городе Финикс, но ушла с этой работы в 2021 году. В 2022 году Лейк баллотировалась на пост губернатора штата Аризона, однако проиграла выборы.

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