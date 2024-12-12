Трампа призвали ускорить доставку военной помощи для Украины ради достижения мира

Экс-посол США в Москве Макфол: Трамп должен ускорить доставку оружия на Украину

Чтобы остановить нынешнее наступление России в Донбассе, избранный президент США Дональд Трамп должен ускорить доставку оружия на Украину, а в будущем и вовсе многократно увеличить поставки, что должно привести к «тупиковой ситуации на фронте». Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол в статье для журнала Foreigh Affairs.

«Для достижения мирного соглашения Трамп должен сначала ускорить доставку военной помощи Украине, которая уже была одобрена [действующим президентом США Джо Байденом], а затем заявить о намерении предоставить больше оружия, чтобы остановить нынешнее наступление России в Донбассе, где идет ожесточенная борьба, и тем самым создать тупиковую ситуацию на поле боя», — предложил бывший дипломат.

Ранее политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему Трамп намерен отказать Украине в помощи. По словам аналитика, президент США торопится решить вопрос Украины и заняться другими регионами — в частности, Латинской Америкой.

