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12:07, 12 декабря 2024Мир

Трампа призвали ускорить доставку военной помощи для Украины ради достижения мира

Экс-посол США в Москве Макфол: Трамп должен ускорить доставку оружия на Украину
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Reuters

Чтобы остановить нынешнее наступление России в Донбассе, избранный президент США Дональд Трамп должен ускорить доставку оружия на Украину, а в будущем и вовсе многократно увеличить поставки, что должно привести к «тупиковой ситуации на фронте». Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол в статье для журнала Foreigh Affairs.

«Для достижения мирного соглашения Трамп должен сначала ускорить доставку военной помощи Украине, которая уже была одобрена [действующим президентом США Джо Байденом], а затем заявить о намерении предоставить больше оружия, чтобы остановить нынешнее наступление России в Донбассе, где идет ожесточенная борьба, и тем самым создать тупиковую ситуацию на поле боя», — предложил бывший дипломат.

Ранее политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему Трамп намерен отказать Украине в помощи. По словам аналитика, президент США торопится решить вопрос Украины и заняться другими регионами — в частности, Латинской Америкой.

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