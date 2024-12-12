Трое россиян под видом покупки похитили автомобиль Mercedes-Benz и попались

В Кемерово поймали трех жителей, которые похитили автомобиль Mercedes-Benz

В Кемерово сотрудники полиции при поддержке СОБР Росгвардии задержали троих местных жителей, которые под видом покупки похитили автомобиль Mercedes-Benz. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Все они заключены под стражу.

По данным правоохранителей, о ЧП сообщил пострадавший. Он рассказал, что опубликовал объявление о продаже своего автомобиля. Спустя некоторое время с ним связался неизвестный, который предложил обмен и доплату. Они договорились о встрече. В назначенное время к владельцу иномарки подошли трое незнакомцев. Они стали угрожать ему расправой и предметом, похожим на пистолет, и потребовали отдать им деньги. Пострадавший смог убежать от них. Злоумышленники сели в его машину и уехали.

По информации силовиков, при задержании налетчики рассказали, что пришли на встречу с потерпевшим, рассчитывая, что у него при себе будет крупная сумма денег. После того как мужчина от них сбежал, они похитили его автомобиль, потому что надеялись найти деньги в машине. Внутри иномарки злоумышленники ничего не нашли, поэтому они бросили ее на окраине города. Полицейские вернули автомобиль владельцу.

Ранее сообщалось, что в Крыму следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который расправился с 52-летним таксистом, спрятал его в багажник машины, а потом забрал полторы тысячи рублей и скрылся.