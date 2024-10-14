Российский повар расправился с таксистом и похитил у него полторы тысячи рублей

В Крыму 19-летний повар убил таксиста, спрятал тело в багажнике и украл деньги

В Крыму следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который расправился с 52-летним таксистом, спрятал его в багажник машины, а потом забрал полторы тысячи рублей и скрылся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 105 УК РФ. Молодого человека задержали около дома друга. При фигуранте была сумка с ножом, которым и было совершено особо тяжкое преступление. Мужчина уже дал признательные показания. Его отправили под стражу.

По версии следствия, 10 октября фигурант, подрабатывающий поваром в кафе и гостиницах, вызвал такси и попросил отвезти его по указанному адресу. Во время поездки между пассажиром и водителем возник конфликт, в результате которого юноша несколько раз ударил таксиста ножом. Далее он перенес мужчину в багажник, бросив автомобиль на проезжей части и похитив у погибшего полторы тысячи рублей.

Машину и таксиста с многочисленными ножевыми ранениями заметили прохожие поздним вечером 11 октября.

Ранее в Подмосковье суд арестовал жителя Дагестана, который избил таксиста в Люберцах из-за нежелания оплачивать поездку.