Участника штурма Капитолия посадят на полгода за попытку отправиться на СВО

Politico: участника штурма Капитолия посадят на полгода за попытку пойти на СВО

Участника штурма Капитолия Кевина Дэниела Лофтуса, который пытался попасть в Россию для участия в специальной военной операции (СВО), посадят на полгода за попытку присоединиться к российским военным. Об этом сообщает Politico.

«Его намерение не было временной поездкой, он намеревался навсегда переехать в другую страну. Его запланированная поездка была совершена с явной целью вступить в иностранную армию, чтобы поднять оружие против одного из союзников нашей страны и выступить против внешней политики нашей страны», — говорится в шестистраничной записке прокуроров окружному судье США Дабни Фридриху.

Отмечается, что Кевин Лофтус должен получить шестимесячный тюремный срок в качестве наказания за нарушение испытательного срока. В 2021 году он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мелком правонарушении, связанном с штурмом Капитолия. Лофтус признался, что проник в здание и фотографировал внутри. Судья Фридрих приговорил его в марте 2022 года к трем годам условно.

8 октября Лофтус пытался вылететь в Турцию, чтобы потом добраться до Турции и получить визу в Россию. По версии правоохранительных органов, с помощью некоего «россиянина по имени Гриша» должен был вступить в Российскую армию. Экс-военному отказали в вылете.