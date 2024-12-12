Участвовавший в обмане пожилой москвички на 16 миллионов рублей курьер мошенников задержан

Под Ульяновском задержали мужчину за участие в обмане пенсионерки на 16,3 млн

Под Ульяновском полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который участвовал в обмане 82-летней московской пенсионерки на 16,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, фигурант работал в Москве курьером у мошенников. Он рассказал, что в интернете нашел объявление о подработке. По указанию работодателя в один из дней он приехал к потерпевшей и забрал у нее один миллион рублей. Полученные деньги он никуда далее не переводил, а оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). Он заключен под стражу.

По информации силовиков, пожилая женщина обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Она рассказала, что ей на телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили ее в том, что ее счета находятся под угрозой и все находящиеся там деньги необходимо перевести на некий якобы безопасный счет. После этого женщина обналичила деньги и передала часть приехавшим к ней курьерам. Оставшуюся сумму она перевела на указанный аферистами счет. Таким образом, пенсионерка была обманута более чем на 16,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали двоих подозреваемых в хищении 3,5 миллиона рублей у 79-летней москвички курьеров.