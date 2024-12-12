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16:25, 12 декабря 2024Бывший СССР

Выгоду для властей Молдавии от введения режима ЧП объяснили

Боля: власти Молдавии используют режим ЧП для успеха на парламентских выборах
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии используют режим чрезвычайного положения (ЧП) для подготовки к парламентским выборам. Об этом заявил лидер парламентской группы «Победа» Василе Боля, пишет РИА Новости.

По его словам, нынешнее политическое руководство Молдавии использует этот режим в своих целях. «Это начало подготовки к выборам, которые пройдут по сценарию, удобному для власти», — заявил парламентарий.

Боля добавил, что власть вместо решения газовой проблемой занималась агитацией перед парламентскими выборами в октябре. Ответственность депутат возложил даже на почтальонов, которые разносили листовки.

Ранее председатель партии социалистов Молдавии, экс-президент республики Игорь Додон назвал главное препятствие в урегулировании проблемы Приднестровья. По его мнения, это нынешние власти Молдавии.

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