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20:51, 12 декабря 2024Экономика

В Европе решили пока не объявлять о победе над инфляцией

Лагард: ЕЦБ пока не готов объявить о победе над инфляцией
Дмитрий Воронин

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока не готов объявить о победе над инфляцией, заявила на пресс-конференции в день принятия решения о снижении трех ключевых процентных ставок глава регулятора Кристин Лагард. «Наша миссия еще не завершена», — цитирует ее «Интерфакс».

В ноябре темпы роста потребительских цен в еврозоне ожидаемо, в связи со снижением цен на энергоносители год назад, повысились до 2,3 процента. Сама Лагард выразила уверенность в том, что инфляция движется по направлению к среднесрочной цели ЕЦБ в районе двух процентов, хотя и отметила риски, связанные с сильным ростом зарплат и прибылей компаний, а также геополитические риски, которые, в частности, способны привести к скачку цен на газ.

При этом прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год был снижен с 0,8 до 0,7 процента, а на 2025-й — с 1,3 до 1,1 процента. С учетом пессимистичных оценок экономической ситуации в ЕС, высказанных главой регулятора, речь может идти о том, что приоритетом ЕЦБ «становится не сдерживание инфляции, а поддержание экономики», считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Центробанк в среду понизил ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), хотя, как рассказала Лагард, обсуждалась и возможность опустить их сразу на 50 б.п. Ставка по депозитам теперь составляет 3 процента, ставка основных операций рефинансирования — 3,15 процента, ставка по маржинальным кредитам — 3,4 процента.

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