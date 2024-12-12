В Госдуму внесут проект о присвоении статуса ветерана еще одной категории граждан

В Госдуму внесут проект о присвоении гражданским специалистам статуса ветерана

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает предоставить статус ветерана боевых действий всем гражданским специалистам, которые на постоянной основе работают в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Статус ветерана парламентарии хотят предоставить тем гражданским специалистам, которые с 24 февраля 2022 года работали в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а с 30 сентября 2022 года — в Херсонской и Запорожской областях.

Глава партии Сергей Миронов уточнил, что депутатов смутила формулировка из закона, согласно которой статус ветерана могут получить только те граждане, которые отработали в зоне СВО установленный при направлении срок.

«Гражданские специалисты, которые приехали для оказания помощи военнослужащим на некоторое время, могут получить статус ветерана боевых действий. Те же, кто на постоянной основе с угрозой для жизни и здоровья добросовестно исполняет свои обязательства, возложенные на них трудовым договором в пункте постоянной дислокации с подчинением органам государственной власти, не имеют такой возможности», — пояснил парламентарий.

В марте правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи единых удостоверений. Статус ветерана боевых действий можно получить на основании документов, которые подтверждают ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой.