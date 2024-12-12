В Киевской области произошли две серии взрывов

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Уточняется, что взрывы прозвучали в районе Вышгорода. Другие подробности в публикации не приводятся.
Незадолго до этого также сообщалось о взрывах в Киевской области. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее сотни взрывов произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По словам главы украинской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, десять населенных пунктов подверглись ударам.