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23:32, 12 декабря 2024Бывший СССР

В Киевской области произошли две серии взрывов

«Страна.ua»: в Киевской области прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы прозвучали в районе Вышгорода. Другие подробности в публикации не приводятся.

Незадолго до этого также сообщалось о взрывах в Киевской области. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее сотни взрывов произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По словам главы украинской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, десять населенных пунктов подверглись ударам.

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