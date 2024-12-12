В Конгрессе США захотели провести «колоноскопию» расходов Госдепа

Fox News: в Палате представителей проведут «колоноскопию» расходов Госдепа США

Необходимо тщательно проверить, как Госдепартамент США расходует деньги налогоплательщиков, для этого потребуется «колоноскопия». Об этом заявил новый председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайан Маст, его слова приводит Fox News.

«Когда вы имеете дело с Госдепартаментом, то вы должны знать, что эти доллары идут иностранным компаниям, государствам, неправительственным организациям. (...) Нужно провести тщательный отчет на предмет того, куда уходят деньги американских налогоплательщиков, и для этого нужна колоноскопия, мягко говоря», — отметил политик.

По словам Маста, комитет, который он будет возглавлять, «проникнет в деятельность каждого из отделений бюро Госдепа», так как вопрос расходования средств ведомством будет «в центре внимания».

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы Киев получил необходимую поддержку для «успешного противодействия» России или ведения переговоров с позиции силы. Он подчеркнул, что США продолжат обеспечивать Украину оружием, боеприпасами, финансовыми ресурсами.

