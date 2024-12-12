В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Орбана

Песков: Орбан высказал Путину предложение по обмену пленными и прекращению огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал президенту России Владимиру Путину предложение по обмену пленными и прекращению огня. Детали телефонных переговоров раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня», — заявил официальный представитель Кремля.

11 декабря Путин провел телефонный разговор с венгерским премьером. В пресс-службе Кремля добавили, что в ходе беседы с российским лидером Орбан выразил заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.