В МИД назвали последствия договора России и КНДР для США

МИД России: США должны учитывать последствия агрессии против РФ и КНДР

После вступления в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР США должны учитывать последствия агрессии против этих государств. Последствия для Вашингтона назвал заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Теперь США и их сателлиты вынуждены учитывать возможные разрушительные последствия в случае развязывания ими открытой агрессии против наших стран», — отметил Галузин.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. В МИД указывали, что документ способствует построению справедливого многополярного мира.

Согласно тексту документа, договор является бессрочным и предполагает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.