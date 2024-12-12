В России десяткам кандидатов наук и учителей предложили стать уборщиками и гардеробщиками

Работникам Института развития образования в Иркутске предложили стать уборщиками

В Иркутске десяткам кандидатов наук и заслуженных учителей из Института развития образования Иркутской области, чьи должности сократят в 2025 году, предложили в качестве альтернативы несколько вакансий, в том числе уборщиков и гардеробщиков. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в январе сотрудники учреждения, специализирующегося на дополнительном профессиональном образовании, решили создать профсоюз. Причиной этого стало увольнение более 80 человек после объединения с еще одним институтом. Кроме того, преподаватели заподозрили, что получают заниженную зарплату и обратились в прокуратуру, которая, согласилась с заявителями и вынесла институту представление с требованием устранить нарушение.

Повысили ли преподавателям зарплаты, не уточняется, однако 32 из них получили уведомление о реструктуризации и сокращении. Как выяснило издание, в институте ликвидированы несколько кафедр и секторов.

К посту приложена копия одного из уведомлений, которое получила заведующая кафедры педагогики, психологии и образовательного менеджмента. Из документа следует, что она должна в срок до 20 декабря сообщить о согласии или отказе занять одну из предложенных должностей. В перечень вошли такие вакансии, как специалист в сфере закупок, специалист по учебно-методической работе, системный администратор, гардеробщик, уборщик, рабочий и другие.

В марте похожая ситуация возникла в Ростове-на-Дону. Там попавшему под сокращение онкологу предложили на выбор вакансии администратора в регистратуре и уборщика. В то же время пациенты поликлиники, где работал медик, жаловались на очереди к специалистам в этой области.