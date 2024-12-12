Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 12 декабря 2024Россия

В России десяткам кандидатов наук и учителей предложили стать уборщиками и гардеробщиками

Работникам Института развития образования в Иркутске предложили стать уборщиками
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Иркутске десяткам кандидатов наук и заслуженных учителей из Института развития образования Иркутской области, чьи должности сократят в 2025 году, предложили в качестве альтернативы несколько вакансий, в том числе уборщиков и гардеробщиков. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в январе сотрудники учреждения, специализирующегося на дополнительном профессиональном образовании, решили создать профсоюз. Причиной этого стало увольнение более 80 человек после объединения с еще одним институтом. Кроме того, преподаватели заподозрили, что получают заниженную зарплату и обратились в прокуратуру, которая, согласилась с заявителями и вынесла институту представление с требованием устранить нарушение.

Повысили ли преподавателям зарплаты, не уточняется, однако 32 из них получили уведомление о реструктуризации и сокращении. Как выяснило издание, в институте ликвидированы несколько кафедр и секторов.

К посту приложена копия одного из уведомлений, которое получила заведующая кафедры педагогики, психологии и образовательного менеджмента. Из документа следует, что она должна в срок до 20 декабря сообщить о согласии или отказе занять одну из предложенных должностей. В перечень вошли такие вакансии, как специалист в сфере закупок, специалист по учебно-методической работе, системный администратор, гардеробщик, уборщик, рабочий и другие.

В марте похожая ситуация возникла в Ростове-на-Дону. Там попавшему под сокращение онкологу предложили на выбор вакансии администратора в регистратуре и уборщика. В то же время пациенты поликлиники, где работал медик, жаловались на очереди к специалистам в этой области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курс рубля резко вырос

      МАГАТЭ прокомментировала удар по автомобилю миссии на ЗАЭС

      Вольфович рассказал о направленной на Белоруссию агрессии НАТО

      Модельер раскрыла неожиданную причину отказа главреда Vogue в приглашении на Met Gala

      В Москве упали продажи новостроек

      Начальник женского СИЗО в российском городе выписывал себе премии

      В Кремле заявили о продолжении консультаций по установлению мира на Украине

      Российский школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей и попал на видео

      В России запретят списывать средства со спецсчетов предприятий оборонного комплекса

      В Германии захотели начать переговоры с захватившей власть в Сирии оппозицией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше