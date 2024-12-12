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08:28, 12 декабря 2024Экономика

В России начала дорожать курятина

Союз птицеводов: в начале декабря курица в России подорожала на 9 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В начале декабря в России снова начала дорожать курятина. Об этом со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов и данные Национального союза птицеводов сообщает «Коммерсантъ».

Оптовая кена тушки бройлера впервые с июля выросла в цене на девять процентов год к году. За первую неделю месяца она подорожала на четыре процента, до 195 рублей за килограмм.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, в закупке мясо подорожало на 5,5 процента, но розничные цены растут медленнее оптовых.

Как заявил президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, начавшийся рост цен на курицу будет сезонным и незначительным. — цены всегда растут к концу года, к тому же потребление курятины растет быстрее производства (курятина занимает 55,4 процента продаж сырого мяса в стране).

Рост цен объясняют увеличением издержек — в том числе из-за птичьего гриппа. Директор по развитию АПК и пищевой промышленности «Рексофт» Анастасия Вяликова объясняет тенденцию растущими затратами на корма, препараты, инкубационные яйца.

Летом 2024 года в России практически сравнялась стоимость двух самых популярных видов мяса — свинины и курятины. С начала 2024 года свинина подешевела на пять процентов, в оптовом сегменте она стоила в начале июня 171 рубль, свидетельствует оценка Минсельхоза. Курятина упала в цене почти на два процента и стоила 162 рубля за килограмм.

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