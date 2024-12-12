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11:44, 12 декабря 2024Россия

В России назвали срок и условия возможного ввода войск НАТО на Украину

Политолог Марков: войска НАТО введут на Украину сразу после мирного соглашения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Войска НАТО введут на Украину сразу после подписания мирного соглашения, а оккупационный корпус назовут миротворцами. Эти срок и условия возможного ввода натовского контингента назвал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По заявлению Маркова, на Украине окажутся несколько десятков тысяч бойцов НАТО.

«Предполагается ввод 40-тысячной группировки войск. Этот план сегодня [президент Франции Эммануэль] Макрон обсуждает в Варшаве. Окончательно план оккупации Украины должен быть принят на следующей неделе», — заявил эксперт.

Марков добавил, что решение о размещении миротворцев на Украине постараются принять до вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории страны.

ЖЗЛ
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