В России назвали срок и условия возможного ввода войск НАТО на Украину

Политолог Марков: войска НАТО введут на Украину сразу после мирного соглашения

Войска НАТО введут на Украину сразу после подписания мирного соглашения, а оккупационный корпус назовут миротворцами. Эти срок и условия возможного ввода натовского контингента назвал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По заявлению Маркова, на Украине окажутся несколько десятков тысяч бойцов НАТО.

«Предполагается ввод 40-тысячной группировки войск. Этот план сегодня [президент Франции Эммануэль] Макрон обсуждает в Варшаве. Окончательно план оккупации Украины должен быть принят на следующей неделе», — заявил эксперт.

Марков добавил, что решение о размещении миротворцев на Украине постараются принять до вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории страны.