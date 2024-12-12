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16:20, 12 декабря 2024Бывший СССР

В России высказались о рождественском обмене пленными с Украиной

Депутат Новиков допустил рождественский обмен пленными с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Рождественский обмен пленными с Украиной, предложенный главой Венгрии Виктором Орбаном, возможен, но подобный процесс не должен быть привязан к конкретным датам — работа в этом направлении ведется постоянно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Есть разные неприятные факторы, связанные с тем, что украинская сторона разделяет тех, кого хотела бы получить назад, а кого нет. Но если Орбан готов приложить посреднические усилия в этом направлении, это было бы важно, нужно и полезно», — сказал депутат.

Опыт, по словам Новикова, показывает, что участие третьей стороны позволяет активизировать и ускорить процесс принятия необходимых решений для обмена пленными, потому посредничество любой из стран было бы полезно. Он добавил, что со стороны России нет препятствий к обмену.

«Обмен — это не то, что приурочено к конкретной дате, к Рождеству. Военнопленные появляются постоянно с обеих сторон, и необходима постоянная работа. И с той, и с другой стороны есть люди, которые хотели бы перестать быть военнопленными и вернуться домой к семьям», — заключил политик.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией. Однако президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, отверг эту инициативу.

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