В российском регионе осудят женщину за попытку расправы над сожителем

В Нижегородской области осудят женщину за попытку убийства сожителя

В Нижегородской области осудят женщину за попытку расправы над сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 8 декабря 26-летняя женщина находилась в комнате общежития в городе Выксы, где в ходе ссоры нанесла множественные ножевые ранения сожителю. Пострадавшего успели доставить в больницу, где ему оказали своевременную помощь, и мужчина выжил.

Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в России осудят мужчину за расправу над местным жителем и покушение на брата.