Совет глав правительств СНГ выделил средства на объединенную систему ПВО

Совет глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) выделил средства на создание в 2025 году объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно подписанным на совете документам, страны Содружества решили совместно создать и развивать систему ПВО, которая будет обеспечивать безопасность всех государств объединения.

Также отмечается, что совет выделил средства на поддержание функций координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны стран СНГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интеграция Москвы и Минска в рамках Союзного государства — это сложный процесс, в котором не нужно торопиться. По его словам, процедура должна идти умеренно, чтобы не возникло противоречий.