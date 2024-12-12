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13:13, 12 декабря 2024Бывший СССР

В СНГ решили создать объединенную систему ПВО

Совет глав правительств СНГ выделил средства на объединенную систему ПВО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Совет глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) выделил средства на создание в 2025 году объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно подписанным на совете документам, страны Содружества решили совместно создать и развивать систему ПВО, которая будет обеспечивать безопасность всех государств объединения.

Также отмечается, что совет выделил средства на поддержание функций координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны стран СНГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интеграция Москвы и Минска в рамках Союзного государства — это сложный процесс, в котором не нужно торопиться. По его словам, процедура должна идти умеренно, чтобы не возникло противоречий.

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