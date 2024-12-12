Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:15, 12 декабря 2024Моя страна

В Сочинском нацпарке зацвели занесенные в Красную книгу цветы

На территории Сочинского нацпарка зацвели подснежники
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

На территории Сочинского национального парка зацвели подснежники, занесенные в Красную книгу. Об этом пишет «Интерфакс».

«Первым в предгорьях Сочи распускается подснежник ризенский», — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Отмечается, что в российском курортном городе произрастает пять видов этих цветов, и все они занесены в Красную книгу Краснодарского края.

Ранее стало известно, что в национальном парке «Таганай» на Урале заметили «каменный цветок». Сотрудники нацпарка обнаружили в лесу нераскрывшуюся розу холодоустойчивого шиповника морщинистого.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия просит Украину создать коридор из оккупированной части Курской области. Москва хочет вывести мирных жителей

      Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

      Премьер Великобритании и лидер оппозиции поспорили из-за еды

      В российском городе начался мощный пожар на складе

      Трамп отказался поддержать вступление Украины в НАТО

      В Казахстане рассказали о нежелании болельщиков видеть матч сборной страны с Россией

      Алсу поделилась традициями празднования Нового года

      Появились подробности о состоянии избитой под Москвой школьницы

      Загадочное исчезновение, богатые родители и поклонение террористу. Кем оказался убийца миллионера, ставший героем в США?

      В МИД рассказали о контактах с Израилем по Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше