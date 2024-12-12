В Сочинском нацпарке зацвели занесенные в Красную книгу цветы

На территории Сочинского нацпарка зацвели подснежники

На территории Сочинского национального парка зацвели подснежники, занесенные в Красную книгу. Об этом пишет «Интерфакс».

«Первым в предгорьях Сочи распускается подснежник ризенский», — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Отмечается, что в российском курортном городе произрастает пять видов этих цветов, и все они занесены в Красную книгу Краснодарского края.

Ранее стало известно, что в национальном парке «Таганай» на Урале заметили «каменный цветок». Сотрудники нацпарка обнаружили в лесу нераскрывшуюся розу холодоустойчивого шиповника морщинистого.