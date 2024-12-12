Военнослужащая получила штраф за распространение фейков про Российскую армию

Суд оштрафовал на 3 млн рублей военнослужащую Подойницыну за фейки о ВС России

Борзинский гарнизонный военный суд оштрафовал на три миллиона рублей Юлию Подойницыну, которая публично распространяла фейки про Вооруженные силы (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, женщина хотела сформировать у сослуживцев негативное отношение к действиям президента РФ и ВС России. Для этого она при помощи интернета распространяла заведомо ложные сведения, связанные с исполнением президентом своих полномочий, а также с использованием Российской армии в ходе проведения специальной военной операции.

В суде уточнили, что высказывания Подойницыной выражались в форме негативно-оценочных суждений.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Сергея Графа к штрафу за приобретение поддельного водительского удостоверения.