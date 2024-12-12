Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 12 декабря 2024Россия

ВСУ снова попытались атаковать Курскую область

Минобороны России сообщило о сбитом над Курской областью дроне ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались атаковать Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Уточняется, что попытка нападения была пресечена российскими войсками около 13:10 по московскому времени. Украина намеревалась поразить объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

В ночь на четверг, 12 декабря, Вооруженные силы Украины попытались атаковать четыре региона России с помощью беспилотников. По удары попали Курская область, Крым, Чечня и Северная Осетия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил переговоры по Украине с участием Трампа

      Медведев оценил обещания Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

      Королева красоты лишилась 12 миллионов рублей после 24-часового разговора с мошенниками

      Слон затоптал туристку в национальном парке Таиланда

      Российские военные закрепились под Купянском

      Российских школьников захотели анонимно тестировать с одной целью

      Россиянам назвали три причины встретить Новый год на Алтае

      Депутат Верховной Рады заявил о близости России к достижению всех целей СВО

      В России лучший продавец «Доширака» не вернулся живым после съезда компании

      В СВР раскрыли опасения НАТО из-за «Орешника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше