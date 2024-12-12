Минобороны России сообщило о сбитом над Курской областью дроне ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались атаковать Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Уточняется, что попытка нападения была пресечена российскими войсками около 13:10 по московскому времени. Украина намеревалась поразить объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

В ночь на четверг, 12 декабря, Вооруженные силы Украины попытались атаковать четыре региона России с помощью беспилотников. По удары попали Курская область, Крым, Чечня и Северная Осетия.