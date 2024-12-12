Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий и оборудования

МИД Японии: подписано соглашение с Монголией о передаче оборонных технологий

МИД Японии сообщил о подписании соглашения с Монголией о передаче оборонных технологий и оборудования, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Документ вступит в силу после завершения необходимых процедур между правительствами двух стран. Он устанавливает юридические нормы обращения с указанным оборудованием и технологиями.

Также соглашение предусматривает осуществление проектов, в том числе для внесения вклада в дело мира и стабильности, их реализация будет рассматриваться совместно, пояснили в японском МИД.

У Токио существуют аналогичные договоренности с 16 странами, включая США, Индию, Великобританию, ОАЭ и другие. Они включают защиту секретной информации и условие о невозможности передачи вооружений третьим странам без согласования контрагентов.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) США, Японии и Филиппин провели совместные однодневные учения. Тренировки прошли в исключительной экономической зоне филиппинской акватории. Целью маневров стало укрепление регионального и международного сотрудничества, а также поддержка «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».