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18:40, 12 декабря 2024Россия

Захотевший в гости россиянин два часа провисел на заборе вниз головой и попал на видео

В Башкирии мужчина два часа провисел на заборе вниз головой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Башкирии житель города Янаул почти два часа провисел вниз головой на заборе, через который попытался перелезть, чтобы попасть в гости к знакомой. Видео инцидента опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно, как на улице частного сектора двое мужчин останавливаются у ворот, которые оказываются закрыты. Тогда один их них решает перелезть через забор, но, будучи уже на другой стороне, цепляется ногой за конструкцию. В это время спутник застрявшего россиянина начинает таранить забор, и створка внезапно открывается, а гость переворачивается вниз головой.

К посту приложено видео, на котором мужчина рассказывает, что его друг сбежал. Спуститься ему удалось только спустя почти два часа при помощи сотрудников полиции.

В феврале 2023 года похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там торопившийся на работу мужчина попытался перепрыгнуть забор с металлическими штырями и в результате повис на нем, проткнув ногу металлическим прутом.

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