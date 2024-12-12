Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

Жена миллиардера Елена Перминова показала фигуру в белом купальнике у бассейна

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица рассказала, что посетила один из московских отелей со спа-центром. Она позировала на размещенном снимке, стоя у бассейна в белом купальнике, который подчеркнул стройную фигуру.

В то же время избранница бизнесмена уложила волосы в высокий хвост и отказалась от украшений.

В ноябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала естественную внешность на фото.