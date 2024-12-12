Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:20, 12 декабря 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

Жена миллиардера Елена Перминова показала фигуру в белом купальнике у бассейна
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Елена Перминова

Елена Перминова. Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица рассказала, что посетила один из московских отелей со спа-центром. Она позировала на размещенном снимке, стоя у бассейна в белом купальнике, который подчеркнул стройную фигуру.

В то же время избранница бизнесмена уложила волосы в высокий хвост и отказалась от украшений.

В ноябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала естественную внешность на фото.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назначенный в обход России спецпред ОБСЕ на Украине будет готовить Киев к вступлению в НАТО. Как ответила Москва?

      Стало известно о съемках фильма про заклятого врага Бэтмена

      Очевидец рассказал о расправе украинских солдат над развозившей обеды девушкой под Курском

      Бойцы ВСУ на танке Abrams и трех Bradley попытались атаковать село в Курской области

      Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в Белоруссии

      Нефти предсказали рост до 200 долларов в случае одного решения Байдена

      Стало известно о последней роли актрисы Раисы Максимовой

      Среднюю цену нового автомобиля в России подсчитали

      Полковник в отставке высказался о следующих целях российского «Орешника»

      В Банке России высказались о модернизации банкнот в 10 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше