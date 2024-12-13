На рождественской ярмарке упала карусель и придавила 13 человек

В Великобритании обрушилась рождественская карусель, 13 человек пострадали

В Бирмингеме, Великобритания, сломалась и обрушилась карусель, установленная на рождественской ярмарке. Об этом пишет Sky News.

Инцидент произошел вечером в четверг, 12 декабря. Пожарная служба региона Уэст-Мидлендс, прибывшая на место, сообщила, что аттракцион «упал на землю во время работы». В результате падения два человека были доставлены в больницу. Всего пострадали 13 человек, всем оказали помощь парамедики. Травмы большинства пострадавших оказались легкими, их отпустили домой.

Ранее в Бельгии 20-метровая новогодняя елка, установленная в центре города, придавила 63-летнюю женщину. Спасти ее не удалось.