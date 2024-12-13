На рождественской ярмарке упала карусель и придавила 13 человек

В Бирмингеме, Великобритания, сломалась и обрушилась карусель, установленная на рождественской ярмарке. Об этом пишет Sky News.
Инцидент произошел вечером в четверг, 12 декабря. Пожарная служба региона Уэст-Мидлендс, прибывшая на место, сообщила, что аттракцион «упал на землю во время работы». В результате падения два человека были доставлены в больницу. Всего пострадали 13 человек, всем оказали помощь парамедики. Травмы большинства пострадавших оказались легкими, их отпустили домой.
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