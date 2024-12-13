55-летняя Дженнифер Лопес показала кадры в экстремально коротких шортах

Певица Дженнифер Лопес показала кадры в экстремально коротких шортах Chloé

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала кадры в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость предстала перед камерой в кремовом костюме Chloé с многочисленными массивными оборками. Упомянутый комплект состоял из топа с длинными рукавами и экстремально коротких шортов. При этом звезда продемонстрировала длинные стройные ноги.

В качестве обуви она выбрала туфли-лодочки на высоких каблуках. Вдобавок исполнительнице сделали укладку и макияж с акцентом на глаза.

Ранее в декабре Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном наряде. Знаменитость посетила дружеский ужин в Беверли-Хиллз в сверкающем серебристом топе с длинными рукавами.