Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:52, 3 декабря 2024Ценности

Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном наряде

Екатерина Ештокина

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила дружеский ужин в Беверли-Хиллз в сверкающем серебристом топе с длинными рукавами и шоколадно-коричневой кожаной юбке длины миди. Кроме того, исполнительница надела коричневые сапоги, а в качестве аксессуара выбрала сумку в тон обуви. При этом она отказалась от бюстгальтера.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Помимо этого, Лопес сделали укладку с распущенными волосами и мейкап в нейтральных оттенках.

В ноябре Дженнифер Лопес снялась в наряде с откровенным декольте. Поп-исполнительница предстала на размещенных кадрах в длинном платье, оформленном пайетками изумрудного цвета и глубоким вырезом до талии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ввоз в Россию некоторой бытовой техники ограничили. Таможня не пропускает кондиционеры и холодильники

      Осужденного Харви Вайнштейна снова госпитализировали

      Раненый боец СВО оказался вынужден спускаться «на попе» по лестнице в поликлинике

      Раскрыты новые подробности по делу о поставке некачественных бронежилетов Российской армии

      В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию

      Кардиолог раскрыла правила питания для здоровья сердца

      Центробанк ответил на «просьбу Снегурочке» о поддержке курса рубля

      Росгвардия показала уничтожение блиндажа ВСУ в Курской области

      Песков раскрыл смысл диалога Путина с Шольцем

      В Израиле объяснили быстрый провал «перемирия Байдена»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше