Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном наряде

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила дружеский ужин в Беверли-Хиллз в сверкающем серебристом топе с длинными рукавами и шоколадно-коричневой кожаной юбке длины миди. Кроме того, исполнительница надела коричневые сапоги, а в качестве аксессуара выбрала сумку в тон обуви. При этом она отказалась от бюстгальтера.

Помимо этого, Лопес сделали укладку с распущенными волосами и мейкап в нейтральных оттенках.

В ноябре Дженнифер Лопес снялась в наряде с откровенным декольте. Поп-исполнительница предстала на размещенных кадрах в длинном платье, оформленном пайетками изумрудного цвета и глубоким вырезом до талии.

