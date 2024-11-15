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11:17, 15 ноября 2024Ценности

Дженнифер Лопес снялась в наряде с откровенным декольте

Певица Дженнифер Лопес снялась в платье с декольте до талии
Мария Винар
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде и показала снимки фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя поп-исполнительница предстала на размещенных кадрах в длинном платье, оформленном пайетками изумрудного цвета и глубоким декольте до талии. Можно заметить, что знаменитость не стала надевать под изделие бюстгальтер, но дополнила свой образ накидкой с перьями, которую держала в руках.

Звезда позировала перед камерой с фиолетовыми тенями на глазах и сияющей нюдовой помадой на губах. Стилисты уложили ее волосы в аккуратные локоны и предложили ей примерить массивные ювелирные украшения.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес пришла в откровенном наряде на мировую премьеру фильма «Злая» в Лос-Анджелесе.

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