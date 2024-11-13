Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:44, 13 ноября 2024Ценности

55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющем тело платье

55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в расшитом камнями платье с вырезами
Екатерина Ештокина

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес пришла на мировую премьеру фильма «Злая» в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

55-летняя исполнительница вышла в свет в оголяющем тело платье, расшитом камнями, с многочисленными вырезами. Помимо этого, звезда надела босоножки на высоком каблуке.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

В качестве аксессуаров она выбрала массивные браслеты и клатч. Кроме того, стилисты собрали волосы Лопес в укладку, а визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

Ранее в ноябре Дженнифер Лопес показала откровенное декольте на новых фото. Певица предстала в черном платье длины мини с черным бантом посередине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота. Что об этом известно?

      Российский военный заявил о сбросе ВСУ боеприпасов с газом в Курской области

      VK объявили дату начала продаж умной колонки VK Капсула Про с Марусей

      Муцениеце заявила о готовности вступить в серьезные отношения

      55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющем тело платье

      Российская певица Наташа Королева выступила в суде в качестве свидетеля

      Россиянка похитила деньги из сейфа работодателя и придумала историю о краже

      Момент уничтожения беспилотника над российским регионом сняли на видео

      России спрогнозировали неизбежное охлаждение экономики

      Певица Наташа Королева приехала в суд по делу о расправе над Игорем Тальковым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше