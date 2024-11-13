55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющем тело платье

55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в расшитом камнями платье с вырезами

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес пришла на мировую премьеру фильма «Злая» в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

55-летняя исполнительница вышла в свет в оголяющем тело платье, расшитом камнями, с многочисленными вырезами. Помимо этого, звезда надела босоножки на высоком каблуке.

В качестве аксессуаров она выбрала массивные браслеты и клатч. Кроме того, стилисты собрали волосы Лопес в укладку, а визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

Ранее в ноябре Дженнифер Лопес показала откровенное декольте на новых фото. Певица предстала в черном платье длины мини с черным бантом посередине.