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15:46, 13 декабря 2024Ценности

69-летняя Крис Дженнер пришла на съемки с сумкой за 27 миллионов рублей

Телезвезда Крис Дженнер пришла на съемки с сумкой Hermes за 27 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @khy

Американская телезвезда, блогерша и бизнесвумен Крис Дженнер пришла на съемки для бренда Khy ее дочери Кайли Дженнер с аксессуаром за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя знаменитость посетила студию с дорожной сумкой бренда Hermes из крокодиловой кожи. Известно, что цена данного изделия на интернет-портале для продажи предметов роскоши 1stdibs составляла 255 950 долларов (примерно 27 миллионов рублей).

При этом предпринимательница рассказала, что находится внутри ее сумки. Так, в том числе она принесла с собой парфюм и косметику брендов ее дочерей: духи XO Khloe, бальзам для губ Tinted Butter Balm by Kylie Jenner и карандаш для губ Kylie Cosmetics.

В октябре дочь Крис Дженнер Хлои Кардашьян также заметили с сумкой Hermes за 24 миллиона рублей.

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