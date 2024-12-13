Банк России оценил снижение реального эффективного курса рубля

ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля снизился в ноябре на 1,6 %

Индекс реального эффективного курса рубля в ноябре снизился на 1,6 процента по сравнению с октябрем, а с начала текущего года сократился на 2,2 процента. Об этом свидетельствует опубликованная Банком России оценка.

К доллару показатель сократился в прошлом месяце на 2,8 процента (с начала года на 5,0 процента), к евро — на 0,6 процента (в январе-ноябре на 2,2 процента), к юаню — на 1,0 процента (на 1,4 процента в годичном измерении). Номинальные курсы рубля к американской, европейской и китайской валютам потеряли месяц к месяцу 4,2, 1,7 и 2,6 процента соответственно.

Тем временем Центробанк повысил официальный курс российской валюты после трех дней снижения. Доллар снизился на 52 копейки, до 103,43 рубля, евро — на 1,47 рубля, до 109,01.

При этом в пятницу рубль возобновил ослабление. «Спрос на валюту остается высоким на фоне традиционных для конца года повышенных трат бюджетов различных уровней, компаний, а также предпраздничного роста активности потребителей», — отмечает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.