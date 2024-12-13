Блокада движения в Варшаве продлилась несколько минут

«Крупнейшая в истории» блокада движения в Варшаве продлилась 10 минут

Блокада движения в Варшаве, заявленная как «крупнейшая в истории», продлилась 10 минут. Об этом сообщил телеканал Polsat.

Отмечается, что акция началась в 17:00 по местному времени (19:00 по мск). На место прибыли полицейские и разогнали активистов. Уже в 17:10 движение было восстановлено.

«Мы переживаем критический момент истории и пассивность наших лиц, принимающих решения перед лицом этого факта, шокирует», — прокомментировали результаты акции активисты организации Ostatnie pokolenie.

Ранее польская телеведущая и модель Мариана Шрайбер обрызгала из огнетушителя экоактивистов организации Ostatnie pokolenie, устроивших протесты в Варшаве. Свои действия она сочла формой протеста против действий экоактивистов, в результате которых автомобильное движение в Варшаве оказалось заблокированным.