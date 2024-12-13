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14:24, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

Польская телеведущая обрызгала из огнетушителя устроивших протесты в Варшаве активистов

Польская телеведущая Шрайбер обрызгала огнетушителем экоактивистов в Варшаве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Neil Milton / Globallookpress.com

Польская телеведущая и модель Мариана Шрайбер обрызгала из огнетушителя экоактивистов организации Ostatnie pokolenie, устроивших протесты в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польский телеканал Polsat.

Сообщается, что Шрайбер со съемочной группой приехала к штаб-квартире активистов. Когда ей открыли, она использовала против находившихся там людей огнетушитель.

Свои действия модель сочла формой протеста против действий экоактивистов, в результате которых автомобильное движение в Варшаве оказалось заблокированным. Отмечается, что ранее телеведущая сама несколько часов провела в пробке, возникшей из-за акции членов Ostatnie pokolenie.

По данным телеканала, в декабре активисты неоднократно блокировали автомагистраль Вислострада в Варшаве. 13 декабря они анонсировали самую большую в истории блокаду автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что экоактивисты движения Extinction Rebellion вывалили навоз в центре Рима. При этом члены организации выкрикивали лозунги в защиту окружающей среды.

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