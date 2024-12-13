Более миллиона украинцев остались без света после ракетного удара. Киеву пришлось просить электроэнергию у пяти стран

Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран после ракетного удара ВС РФ

После массированного удара по энергетической инфраструктуре Украина запросила импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысячи мегаватт-часов у пяти соседних стран. Об этом 13 декабря сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

Компания уточнила, что импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. При этом максимальная мощность в отдельные часы будет составлять до 1098 мегаватт-часов.

По данным украинских властей, во Львовской области без света в настоящее время остается 481 тысяча абонентов, а в Тернопольской области — половина потребителей региона. Кроме того, в Одессе и пригороде начались экстренные отключения света.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине пять атомных реакторов снизили генерацию

Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), пять из девяти атомных реакторов на Украине снизили генерацию после ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, в ходе массированного ракетного удара со стороны России были серьезно повреждены теплоэлектростанции (ТЭС) украинского энергохолдинга ДТЭК.

«Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в ДТЭК. По словам представителей компании, всего с начала конфликта ее электростанции обстреляли более 200 раз.

Отмечается, что в результате атаки повреждения получило оборудование на объектах энергохолдинга. Как утверждается в сообщении компании, энергетики приступили к восстановлению последствий ударов сразу после окончания обстрелов.

Фото: Andrew Kravchenko / Reuters

Действия ВС РФ стали ответом на удар по военному аэродрому в Ростовской области

13 декабря ВС России нанесли ответный массированный удар по Украине. В Министерстве обороны России уточнили, что атака произведена высокоточными средствами поражения большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Она стала ответом на удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

«В том числе», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, была ли нанесенная 13 декабря атака ответом на ракетный удар западным оружием по Ростовской области.

В России назвали цели массированной атаки на Украину

В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что массированный ракетный удар по Украине может быть связан не только с ударом по Таганрогу, но и являться реакцией на другие попытки Киева атаковать Россию.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» назвал цель атаки ВС РФ.

Мы наносили удары по военным объектам, по объектам инфраструктуры, обеспечивающей эти военные объекты, по средствам противовоздушной обороны и по местам, откуда производились пуски по нам Алексей Чепа первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам

Депутат объяснил, что атака на объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины, произошла, чтобы предотвратить попытки ударить по России.