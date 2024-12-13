Бывший спикер Рады Разумков: перспективы вступления Украины в НАТО близки к нулю

Международная политика президента Украины Владимира Зеленского стремительно приближает к нулю вероятность вступления страны в НАТО. Об этом заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков украинской журналистке Елене Курбановой, видео опубликовано на ее YouTube-канале.

По ему мнению, в случае продолжения курса Киева гарантии, которые Украина могла бы получить от Североатлантического альянса, также близятся к нулю. Разумков отметил, что риторика Зеленского, которая действовала на западных партнеров в начале конфликта, уже давно не работает.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал условие для приглашения Украины в НАТО. «Госдеп готов дать "зеленую" на единоличное приглашение Украины в НАТО от Байдена в обмен на решение Зеленского снизить мобвозраст до 18 лет», — заявил он.