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13:31, 13 декабря 2024Спорт

Четыре российских клуба попали в топ-200 рейтинга УЕФА

«Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» попали в топ-200 рейтинга УЕФА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Четыре российских команды попали в топ-200 обновленного клубного рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим из представителей страны стал петербургский «Зенит», расположившийся на 112-м месте. 123-ю строчку занимает московский «Спартак», на 151-й позиции расположился столичный «Локомотив», а «Краснодар» занимает 183-е место.

В топ-3 рейтинга изменений не произошло. На первом месте остается английский «Манчестер Сити», второе место занимает мадридский «Реал», а на третьей строчке находится мюнхенская «Бавария».

Российские клубы по решению УЕФА не выступают в международных соревнованиях с весны 2022 года. С того момента они лишены возможности набирать баллы в таблицу коэффициентов организации.

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