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19:40, 13 декабря 2024Россия

Директор российской школы объяснил драку учеников постановкой для заработка

Директор школы в Татарстане объяснил драку учеников постановкой для заработка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Татарстане школьник избил подростка в туалете и снял происходящее на видео. Директор российской школы Гаяз Хамидуллин объяснил драку учеников постановкой для заработка на треш-контенте в одном из Telegram-каналов, пишет 116.RU.

На распространившихся в сети кадрах видно, как школьник загнал другого мальчика в угол и бил по голове кулаками. Изначально сообщалось, что на видео — старшеклассник якобы избивал учащегося младших классов. Однако позднее директор школы это опроверг, заявив, что оба подростка учатся в девятом классе, просто один выше ростом.

По словам Хамидуллина, никто не пострадал. Он отметил, что драку якобы инсценировали специально для видео, которое планировали продать. Об этом ему рассказали сами ученики.

«Группы есть, которые за какие-то объявления дают детям деньги, по 300, 500 по 1000 рублей. [Это] показательная драка, чтобы отправить ее в такой канал. Там дети присылают такие сообщения из школы, из полиции, откуда попало, им за это деньги перечисляют на карту», — пояснил директор, отметив, что найти администраторов канала не удалось.

Попавших на видео школьников поставили на внутришкольный учет и на учет подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее в Подмосковье семь школьниц избили девочку в туалете и сняли происходящее на видео — ученицы по очереди наносили удары своей жертве по лицу, оскорбляли ее и таскали за волосы.

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