Экс-супруги впервые встретились в суде ради «гробовых» выплат за сына-участника СВО

В Самарской области экс-супруги дошли до суда ради «гробовых» за сына-бойца СВО

В Самарской области экс-супруги впервые за долгие годы встретились в суде ради «гробовых» выплат за сына-участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет 63.RU.

По данным агентства, в апреле 2023 года россиянин сообщил матери, что решил отправиться в зону СВО. Однако на фронте он пробыл всего четыре месяца. Со слов матери, когда он вместе с сослуживцами ехал на УАЗике, по ним выстрелили из танка Вооруженных сил Украины — боец получил ранение, спасти его не удалось.

«Полтора месяца он считался пропавшим без вести. Его эвакуировали, и потом долго он еще пробыл в морге в Ростове-на-Дону», — рассказала женщина, добавив, что церемония прощания с сыном состоялась только осенью 2023 года.

Вскоре после этого представители Минобороны напомнили, что россиянке полагаются выплаты от государства — около 13–14 миллионов рублей. Но сообщили об этом сотрудники военного ведомства не только матери, но и отцу военнослужащего.

С таким положением дел мать бойца СВО не согласилась и обратилась в суд. С ее слов, мужчина бросил семью, когда сыну было четыре года, и не принимал участия в его воспитании. Россиянка заявила, что отец не контактировал с ребенком, не проводил с ним время, не приглашал в гости и не знакомил с новой семьей, а кроме того, ничего не знал о судьбе сына — тот был осужден к 9,5 года колонии строгого режима за распространение наркотиков.

В марте 2024 года Ленинский районный суд встал на сторону матери участника СВО. Ее бывшего мужа лишили права на выплаты. Однако мужчина обжаловал решение. В областном суде, как и в Шестом кассационном решение было уже в пользу отца. На сегодняшний день судебные тяжбы продолжаются. В частности, направлено обращение в Верховный суд.

Ранее жителя Бурятии лишили «гробовых» выплат за не вернувшегося с СВО сына, поскольку с 1992-го года он не принимал участия в его воспитании.

