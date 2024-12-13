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14:39, 13 декабря 2024Мир

ЕС запустил операцию по воздушной отправке гумпомощи в Сирию

ЕК: ЕС запустил операцию по воздушной отправке срочной гумпомощи в Сирию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Европейский союз (ЕС) запустил операцию по воздушной отправке срочной гуманитарной помощи в Сирию. Соответствующее решение опубликовано на странице Европейской комиссии (ЕК) в социальной сети X.

«Мы поддерживаем народ Сирии. Сегодня мы запускаем новую операцию "Гуманитарный воздушный мост" для доставки неотложной медицинской помощи и предметов первой необходимости тем, кто больше всего в ней нуждается», — отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Ранее представитель ЕК Ануар Эль-Ануни заявил, что Еврокомиссия не поддерживает контакты с новыми властями в Сирии, в том числе с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) и ее лидером Абу Мухаммадом аль-Джулани, и продолжает считать их террористами. По его словам, Брюссель не намерен менять свою позицию.

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