Чемпион ОИ Гашек назвал отмену «Вечера русского наследия» в НХЛ важной победой

Олимпийский чемпион (ОИ), двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X оценил отмену «Вечера русского наследия», который планировало организовать руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Коламбусе.

Гашек назвал отмену чествования российских хоккеистов важной победой. «Спасибо всем. Мы сделали это все вместе», — заявил он. При этом бывший спортсмен вновь обвинил НХЛ, Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России.

Ранее Гашек заявил, что НХЛ, WTA и ATP должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов. По его мнению, эти и ряд других организаций имеют большую долю влияния и несут ответственность.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.