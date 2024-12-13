Главу Минздрава российского региона задержали за должностные преступления

ФСБ задержала министра здравоохранения Владимирской области Янина

Сотрудники Следственного комитета (СК) России и ФСБ задержали министра здравоохранения Владимирской области по обвинению в должностных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК.

Чиновнику предъявлены обвинения в присвоении и превышении должностных полномочий. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Речь идет о Валерии Янине, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По данным следствия, с 2021 года он на посту главврача Александровской районной больницы начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, частично он забирал их себе. После назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года обвиняемый продолжил свои махинации, пока 11 декабря его не задержали с поличным при получении денег.

Следствие оценивает ущерб бюджету в 400 тысяч рублей. В настоящее время проводятся обыски в больнице и служебном кабинете министра, допрашиваются свидетели.

12 декабря сообщалось, что экс-губернатору Рязанской области, бывшему сенатору от региона Николаю Любимову грозит от 8 до 15 лет колонии по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.