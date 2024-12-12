Назван возможный срок для экс-губернатора Рязанской области

Экс-губернатору Рязанской области Любимову грозит срок от 8 до 15 лет

Экс-губернатору Рязанской области, бывшему сенатору от региона Николаю Любимову грозит от 8 до 15 лет колонии по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации следствия, экс-чиновник получил взятку в виде «денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом».

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Любимов будет находиться в СИЗО два месяца. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

До этого в Петрозаводске сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы корпорации развития Карелии Алекси Раумо по коррупционному делу. Мужчину задержали вечером 10 декабря в фойе гостиницы «Питер Инн» с объемным пакетом в руке.