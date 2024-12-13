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18:42, 13 декабря 2024Силовые структуры

Главу Минздрава Владимирской области арестовали в рамках уголовного дела

Суд заключил под стражу министра здравоохранения Владимирской области Янина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Главу Минздрава российского региона задержали за должностные преступления

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу министра здравоохранения Владимирской области в рамках расследования уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Об аресте чиновника ходатайствовало следствие. Детали произошедшего устанавливаются.

Глава владимирского Минздрава Валерий Янин был задержан с поличным при получении денег в среду, 11 декабря. По версии следствия, с 2021 года он, находясь на посту главврача Александровской районной больницы, начислял подчиненным повышенные материальные выплаты и частично забирал их себе.

Похожие махинации он продолжил и после назначения на должность министра здравоохранения региона. Ему уже предъявлены обвинения в присвоении бюджетных денег и превышении должностных полномочий.

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