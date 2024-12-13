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07:33, 13 декабря 2024Россия

Российский губернатор сообщил о смерти бойца самообороны при атаке ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о смерти бойца самообороны при атаке ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Bormans / Unsplash

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти бойца самообороны из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеоосообщение об этом опубликовал под звуки сирены ракетной опасности в Telegram-канале.

Мужчина не выжил при атаке беспилотника в ночь на пятницу, 13 декабря. Дрон ВСУ пытался атаковать Теребренское сельское поселение. «Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах», — сказал Гладков.

В ноябре в Белгородской области боец самообороны получил ранения при обстреле со стороны Украины. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Всю необходимую помощь ему оказали, от госпитализации россиянин отказался.

До этого о ранении участника теробороны сообщалось в мае. Дрон ВСУ тогда ударил по движущемуся автомобилю в селе Щетиновка. Участник белгородской территориальной самообороны получил осколочные ранения нижней конечности.

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