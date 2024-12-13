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22:06, 13 декабря 2024Россия

Кадыров сообщил о ликвидации ДРГ в ДНР

Кадыров заявил о ликвидации ДРГ в направлении Часова Яра в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинских военных ликвидирована в направлении Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, противник был обнаружен в лесном массиве. В районе работают бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России совместно с военнослужащими четвертой бригады Луганской Народной Республики (ЛНР). В ходе операции были ликвидированы двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один украинский боец взят в плен.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) рядовой Владимир Варич обнаружил ДРГ ВСУ, после чего в одиночку откинул противника от позиций армии России.

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